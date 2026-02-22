Milano-Cortina 2026, dalla curling-mania alle cadute shock: tutto quello che ricorderemo delle Olimpiadi

Tre ore e mezza di grandi emozioni quelle vissute allo stadio San Siro di Milano durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi. Splendido lo spettacolo di suoni, luci e colori dedicato all'Armonia, con l'omaggio ai grandi geni dell'arte italiana, da Canova a Verdi, da Rossini a Puccini. Mariah Carey ha intonato (in italiano) Nel blu dipinto di blu e Laura Pausini ha cantato l'Inno nazionale. Il presidente della Repubblica Mattarella si è calato nei panni di "attore" e ha recitato la parte di un comune cittadino arrivato al Meazza a bordo di un tram (guidato da Valentino Rossi). Durante la parata, tanti fischi per gli atleti israeliani e il vicepresidente americano JD Vance; applausi invece per la delegazione ucraina.