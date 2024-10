Sci, è morta la giovane promessa azzurra Matilde Lorenzi

"La FISI è in lutto, le attività di allenamento sono sospese, e si stringe ai famigliari e agli amici e tutti coloro che hanno voluto bene a Matilde e la ricorderanno per sempre". E' il messaggio di cordoglio della federazione sport invernali per la tragica scomparsa della giovane sciatrice Matilde Lorenzi, rimasta vittima di una caduta nel corso di un allenamento che il team stava effettuando sulla pista Grawand G1 in Val Senales. "Si unisce al dolore della famiglia anche il Presidente Flavio Roda che non ha parole per esprimere la tragedia che sta vivendo tutta la Federazione Italiana Sport Invernali - si legge nel messaggio -, i suoi tecnici, gli atleti, le compagne di squadra, il Consiglio federale e tutto lo staff al completo".