Subito dopo si è concesso per una foto insieme alla campionessa, al presidente del Comitato olimpico e al ministro dello Sport Andrea Abodi. Rientrando sugli spalti, Mattarella ha ricevuto il caloroso apprezzamento degli spettatori presenti alla gara: in tanti gli hanno gridato "Grazie, grande Presidente", "Bravo Presidente", "Evviva", in un clima di festa che ha accompagnato il trionfo azzurro. Il Capo dello Stato ha poi assistito alla premiazione con il passaggio delle Frecce Tricolori.