Milano-Cortina 2026, Mattarella abbraccia Brignone dopo l'Oro: "Bravissima, ci contavo"
Il Presidente della Repubblica scende sulla pista del SuperG per congratularsi con l'azzurra"e riceve l'affetto del pubblico sugli spalti
"Ci contavo". Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è complimentato con Federica Brignone, vincitrice della medaglia d'oro nel SuperG alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il Capo dello Stato è sceso sulla pista per abbracciare l'atleta azzurra, protagonista di una prova straordinaria.
Subito dopo si è concesso per una foto insieme alla campionessa, al presidente del Comitato olimpico e al ministro dello Sport Andrea Abodi. Rientrando sugli spalti, Mattarella ha ricevuto il caloroso apprezzamento degli spettatori presenti alla gara: in tanti gli hanno gridato "Grazie, grande Presidente", "Bravo Presidente", "Evviva", in un clima di festa che ha accompagnato il trionfo azzurro. Il Capo dello Stato ha poi assistito alla premiazione con il passaggio delle Frecce Tricolori.