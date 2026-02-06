Olimpiadi, Mattarella arriva su un tram guidato da Valentino Rossi

A bordo di un tram, mezzo simbolo della città di Milano, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arriva allo stadio San Siro per assistere alle Olimpiadi. Oltre a un passeggero d'eccezione, c'è anche un autista speciale: Valentino Rossi. È il contenuto del filmato diffuso dal Quirinale dove la prima carica dello Stato e uno dei piloti più famosi del Paese si sono calati nei panni di attori. Mattarella che, come un comune cittadino, viaggia a bordo di un mezzo di trasporto pubblico e Valentino Rossi, abituato a correre in pista, "sfreccia" sulle rotaie milanesi. Uno scroscio di applausi ha invaso San Siro dopo la proiezione del video.