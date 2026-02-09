Milano-Cortina, non solo pasta e pizza: gli atleti scoprono il tiramisù

Tutti matti per il tiramisù. Dopo i gesti all'italiana, adesso è il dolce per eccellenza della nostra tradizione culinaria a riempire i profili social degli atleti olimpici. "Il miglior tiramisù che abbia mai mangiato al mondo", ha esordito lo snowboarder svizzero Jonas Hasler in un video girato dopo la cerimonia inaugurale delle olimpiadi di Milano-Cortina 2026. "Ne ho mangiati tre pezzi". In un'altra clip, il 20enne ha mostrato di nuovo tutto il suo entusiasmo per il dolce: “Credo di aver trovato i muffin al cioccolato delle Olimpiadi invernali… ed è il tiramisù!", riferendosi al muffin al doppio cioccolato che aveva incantato i palati degli atleti del Villaggio Olimpico di Parigi 2024, diventato virale su TikTok. Forchetta alla mano, Hasler assaggia il tiramisù in diretta: “È così buono. Oh mio Dio, ne prendo un’altra porzione”. E poi: “Finisce sempre", "avevo sentito dire che fosse pazzesco”. Diceria confermata, a sentire - e vedere - lo snowboarder.