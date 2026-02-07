Gli atleti olimpici sbigottiti dai nostri bidet
Stupore nel Villaggio olimpico per il sanitario apparentemente sconosciuto al resto del pianetadi Michelangelo Iuliano
Tra gli effetti benefici dei Giochi c'è sicuramente quello di favorire l'incontro tra persone e società diverse. E nel Villaggio olimpico, una sorta di mondo in miniatura, crocevia di atleti e storie, la cultura italiana provoca stupore. Stavolta a far rimanere a bocca aperta i visitatori provenienti da Paesi lontani non è la meraviglia delle nostre opere d'arte, o la prelibatezza della nostra cucina, bensì uno strumento di vita quotidiana - e di igiene - apparentemente sconosciuto al resto del pianeta e messo a disposizione di tutti gli alloggi olimpici: il bidet.