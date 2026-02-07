Gli atleti olimpici sbigottiti dai nostri bidet

Tra gli effetti benefici dei Giochi c'è sicuramente quello di favorire l'incontro tra persone e società diverse. E nel Villaggio olimpico, una sorta di mondo in miniatura, crocevia di atleti e storie, la cultura italiana provoca stupore. Stavolta a far rimanere a bocca aperta i visitatori provenienti da Paesi lontani non è la meraviglia delle nostre opere d'arte, o la prelibatezza della nostra cucina, bensì uno strumento di vita quotidiana - e di igiene - apparentemente sconosciuto al resto del pianeta e messo a disposizione di tutti gli alloggi olimpici: il bidet.