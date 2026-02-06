Scoppia la pin mania: caccia alle spillette delle Olimpiadi

A Milano è già scoppiata la pin mania: ci sono già lunghe file per entrare all'Official Olympic Pin Trading Center, lo spazio celebrativo aperto al pubblico fino al 22 febbraio nel capoluogo lombardo con una zona di vendita e scambio delle spillette a tema olimpico. Mario Simonson, licenziatario esclusivo, spiega come è nato questo fenomeno: "È iniziato molto tempo fa, quando gli atleti collezionavano spille e le scambiavano con altri atleti di altri Paesi. È così che è iniziato tutto. A ogni atleta vengono date delle spille, e quando arrivano ai Giochi, le scambiano. Da allora è diventato un fenomeno". E anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a pranzo con gli atleti azzurri al Villaggio olimpico, sembra apprezzare.