Case, l'Italia è il Paese con più abitazioni vuote d'Europa

Per capire quanto sia singolare il quadro italiano è sufficiente confrontare i dati nostrani con quelli degli altri Paesi dell'Unione europea. A gennaio 2024, per esempio, le abitazioni in Francia erano 3,1 milioni, pari all'8,1% dello stock abitativo. Facendo riferimento sempre allo stesso anno, in Germania le case inutilizzate ammontavano a 1,9 milioni, pari al 4,3% dello stock. Ciò significa che, in entrambi i Paesi, una quota molto più alta di patrimonio privato entra regolarmente nel circuito degli affitti, generando reddito per i proprietari e offerta ricettiva per i turisti. Nel belpaese, invece, questo meccanismo si inceppa ancora prima di partire. Il 25,7% degli immobili intestati a persone fisiche risulta essere inutilizzato. Un numero grande tre volte quello francese e quasi sei volte quello tedesco. Una questione culturale e strutturale, più che dovuta ad aspetti climatici o di vocazione turistica, perché gli italiani tendono a trattare la propria casa come una riserva di valore da conservare, e non come una risorsa dalla quale poter attingere.