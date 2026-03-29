Milano sempre più sexy per gli stranieri: ecco perché

Accanto ai grandi patrimoni, Milano continua ad attrarre anche lavoratori altamente qualificati che rientrano dall’estero grazie al regime degli impatriati. Si tratta di manager, docenti e professionisti che beneficiano di una tassazione agevolata sui redditi da lavoro e che contribuiscono a rafforzare il capitale umano della città. È un flusso meno visibile rispetto a quello dei “paperoni”, ma numericamente molto più ampio e con effetti diffusi sull’economia urbana.



Secondo i dati del Mef, i lavoratori che hanno aderito al regime degli impatriati sono passati dai circa 3.700 del 2017 a oltre 21mila nel 2021 (ultimo dato consolidato), con una stima che per il 2026 vede Milano catalizzare circa il 50% dei flussi nazionali. Professionisti con un reddito lordo medio di circa 121mila euro, che scelgono di rientrare attirati da un abbattimento fiscale del 50% (che sale al 60% in presenza di figli minori) applicabile per cinque anni su un tetto di reddito fino a 600mila euro. Oltre al risparmio monetario, che per una Ral alta può superare i 20mila euro netti extra l'anno, il "guadagno" reale percepito è il salto nella qualità della vita: la possibilità di ricoprire ruoli apicali in un hub internazionale come Milano mantenendo un potere d'acquisto superiore a quello di Londra o Parigi, grazie a una tassazione che di fatto azzera il differenziale salariale con l'estero.