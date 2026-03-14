L'Italia continua a essere la meta ideale per chi desidera dire "sì" circondato da arte, storia e paesaggi mozzafiato. Lo confermano i dati dell'Osservatorio Destination Wedding in Italy di Convention Bureau Italia e della divisione Italy for Weddings: nel 2025 le nozze celebrati nel nostro Paese da coppie straniere hanno raggiunto quota 16.700 eventi, con un incremento del 9,8% rispetto all’anno precedente. Il fatturato stimato ha superato 1,1 miliardi di euro, segnando un aumento del 19,6%. L'indagine si basa sulle risposte di 847 operatori, tra cui 512 gestori di location e 335 wedding planner, raccolte tra il primo dicembre 2025 e il 28 gennaio 2026, e mette in luce un fenomeno in forte espansione, che coinvolge oltre 1,1 milioni di invitati e più di 3 milioni di pernottamenti.