Wedding dog sitter, quando il cane diventa invitato d'onore

Dall'abito realizzato su misura alle medaglie con le scritte da indossare al collo, dal cuscino porta fedi da inserire sul collare al servizio fotografico con professionista dedicato al cane. I pacchetti proposti sono diversi così come anche i costi. "Ho fatto anche matrimoni da 7-8mila euro di personaggi molto famosi, noti" ha spiegato la CEO Wedding Dog Sitter. "Abbiamo l'estate pienissima già sessanta matrimoni confermati, io dico sempre che il cane è il nostro cliente gli sposi vengono dopo, quindi viene fatto tutto per far sì che loro siano felici e che stiano bene", ha aggiunto la professionista del settore.