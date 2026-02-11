Wedding dog sitter, quando il cane diventa invitato d'onore
A "È sempre Cartabianca" il servizio a cinque stelle che propone limousine, tappeto rosso e smoking
© Da video
Si chiama 'wedding dog sitter' ed è un servizio professionale per matrimoni, pensato curare nei minimi dettagli la partecipazione e il benessere dei cani durante il giorno delle nozze dei padroni. A "È sempre Cartabianca" Elisa Guidarelli, CEO Wedding Dog Sitter, spiega cosa offre il servizio. "Il cane vedrà arrivare il suo wedding dog sitter tre ore prima della cerimonia - ha detto la donna - con tutto quello di cui ha bisogno per far sì che lui sia felice, noi siamo proprio specializzati sui matrimoni, il nostro servizio si sviluppa in quella giornata e termina con il taglio della torta".
Dall'abito al giorno del sì
Dall'abito realizzato su misura alle medaglie con le scritte da indossare al collo, dal cuscino porta fedi da inserire sul collare al servizio fotografico con professionista dedicato al cane. I pacchetti proposti sono diversi così come anche i costi. "Ho fatto anche matrimoni da 7-8mila euro di personaggi molto famosi, noti" ha spiegato la CEO Wedding Dog Sitter. "Abbiamo l'estate pienissima già sessanta matrimoni confermati, io dico sempre che il cane è il nostro cliente gli sposi vengono dopo, quindi viene fatto tutto per far sì che loro siano felici e che stiano bene", ha aggiunto la professionista del settore.
E ci sono anche le boutique di lusso
L'inviata di "È sempre Cartabianca" poi intervista Sabrina Ferrara, la titolare di una boutique specializzata nell'abbigliamento e negli accessori per cani. La donna mostra gli oggetti più venduti, dalla cuccia con cuscino in piuma d'oca fino alla cintura/guinzaglio abbinata all'outfit del padrone, un guardaroba completo: "Una volta una cliente ha speso 10mila euro senza chiedere il costo di nulla", ha raccontato la donna.