Lusso a Cortina, nel ristorante che propone menù per cani a 120 euro

A Cortina fervono gli ultimi preparativi in vista dei Giochi Olimpici invernali 2026 al via da venerdì 6 febbraio e anche il settore della ristorazione è pronto ad accogliere i palati più esigenti da tutto il mondo. In un'attività della cittadina dolomitica, per esempio, i cani ricevono un trattamento gourmet. "L'idea ci è venuta dai nostri clienti affezionati", dice a "Realpolitik" l'imprenditore Andrea Orecchioni.