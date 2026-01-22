Asilo di lusso per cani, più cucce e meno culle è il nuovo fenomeno che caratterizza l'Italia

"Realpolitik" esplora uno degli asili di lusso per cani dal costo mensile di circa 900 euro
© Da video
A "Realpolitik" Vera Gandini ci mostra un nuovo fenomeno che caratterizza l'Italia, quello che vede protagoniste più cucce e meno culle e insieme alle telecamere del programma di Rete 4 esplora uno degli asili di lusso per cani più esclusivi, con tanto di servizio taxi, al costo di circa 900 euro al mese.
"La mattina quando sono impegnato con il lavoro e non posso accompagnare il mio cane al nido, approfitto del servizio taxi e sono tranquillo - racconta Antonio Summa, proprietario di un cucciolo - Io ho anche un bambino che mando all'asilo però lì, mi sono trovato a dire con mia moglie, non ci sono tutte le cose che ha il nido per il cane".
"La nostra maison è un posto accogliente, studiato per far star tranquilli i cani. Qui non si sente neanche un abbaio nonostante ospitiamo 40 cani, questo perché la musica in sottofondo, a 432 Hz di frequenza, li rilassa" dice Denny Madden, l'imprenditore a capo dell'asilo di lusso per cani. "Utilizziamo prodotti per la pulizia che vanno ad ammazzare i batteri, gli stessi che si utilizzano per sterilizzare i biberon dei bambini. Ai cani lasciamo anche le tv accese perché loro amano guardare i cartoni, e i proprietari possono controllare tramite app i loro cani grazie alle telecamere di videosorveglianza. La retta è tra gli 800 e i 900 euro mensili. Ormai le persone fanno sempre meno figli ma adottano più cani" conclude.