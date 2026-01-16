La "save list" dei cani pericolosi
La 49enne era al terzo mese di gravidanza. Accertamenti su una possibile correlazione tra i due episodi: aperta un'inchiesta
Incinta al terzo mese, assiste alla scena del suo bulldog aggredito e ucciso da un cane di razza amstaff, avverte un malore e viene trasportata in ospedale: poche ore dopo perde il feto. È quanto avvenuto a Merine, frazione di Lizzanello (Lecce) a una donna di 49anni al terzo mese di gravidanza. Si cerca una possibile correlazione tra i due episodi: aperta un'inchiesta.
L'aggressione al bulldog si è verificata domenica 11 gennaio all'interno di un complesso residenziale. Qui la donna era in compagnia del suo cane, che è stato aggredito improvvisamente dall'amstaff, libero e senza museruola. Il bulldog è stato ucciso in pochi minuti. Sul posto, dopo le richieste d'intervento di alcuni testimoni, che hanno assistito alla scena dell'aggressione tra cani e al malore della donna, sono intervenuti poliziotti e carabinieri.
La 49enne, soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza al reparto di Ostetricia-Ginecologia dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, ha perso il bambino. Probabilmente per il forte shock emotivo.
Al momento, però, non ci sarebbero elementi certi per stabilire una correlazione tra il malore accusato dopo l'aggressione del cane e l'interruzione della gravidanza. Si tratta di un'ipotesi su cui saranno necessari ulteriori approfondimenti da parte degli investigatori, che hanno aperto un'inchiesta coordinata dalla procura di Lecce.
Il proprietario dell'amstaff, un 52enne del posto, già domenica, nei minuti successivi all'episodio, è stato individuato e denunciato a piede libero per omessa custodia e malgoverno di animali. Il cane è stato messo in sicurezza e trasferito in un canile di Cavallino, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.