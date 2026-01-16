L'aggressione al bulldog si è verificata domenica 11 gennaio all'interno di un complesso residenziale. Qui la donna era in compagnia del suo cane, che è stato aggredito improvvisamente dall'amstaff, libero e senza museruola. Il bulldog è stato ucciso in pochi minuti. Sul posto, dopo le richieste d'intervento di alcuni testimoni, che hanno assistito alla scena dell'aggressione tra cani e al malore della donna, sono intervenuti poliziotti e carabinieri.