Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
A "Verissimo"

Vanessa Incontrada: "A fine estate 2026 sposerò Rossano"

Ospite a "Verissimo" insieme a Claudio Bisio la conduttrice di "Zelig": "Dopo due anni separati siamo più consapevoli"

11 Gen 2026 - 17:13
© Da video

© Da video

Fiori d'arancio in casa "Zelig". Ospite a "Verissimo" Vanessa Incontrada ha annunciato il matrimonio per la fine dell'estate con Rossano Laurini, suo storico compagno con il quale ha avuto un figlio, Isal. L'attrice ha mostrato l'anello di fidanzamento alla conduttrice Silvia Toffanin e a Claudio Bisio con il quale condivide il palco dello show comico di Canale 5, al via dal 12 gennaio con la trentesima edizione.

Vanessa Incontrada racconta il percorso che l'ha portata dopo due anni di separazione a ritrovarsi e alla scelta di convolare a nozze. "Non è scritto da nessuna parte di ritrovarsi con la stessa persona. Ci siamo messi in discussione e adesso c'è la consapevolezza di voler vivere un'altra vita insieme", spiega l'attrice italo-spagnola che sulla sua relazione aggiunge: "Ho ritrovato una serenità che forse da un pò di tempo mi era sfuggita di mano".

Leggi anche

Raffaella Fico e la perdita del bimbo al quinto mese di gravidanza: "Dolore immenso"

"Uomini e Donne", Mario Lenti: "Sposerei Gemma Galgani come amica"

Sul giorno e il luogo della cerimonia, l'attrice non ha fornito dettagli e con la proverbiale ironia che li caratterizza ha chiesto all'amico Bisio, seduto accanto in studio, di "non dire nulla" e di "restare in silenzio". "Quel giorno vorrei vicino le persone che fanno parte della mia vita", ha detto Incontrada che poi rivela: "Sarà una cosa intima". 

vanessa incontrada
zelig
verissimo