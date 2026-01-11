Vanessa Incontrada: "A fine estate 2026 sposerò Rossano"

Ospite a "Verissimo" insieme a Claudio Bisio la conduttrice di "Zelig": "Dopo due anni separati siamo più consapevoli"
© Da video
Fiori d'arancio in casa "Zelig". Ospite a "Verissimo" Vanessa Incontrada ha annunciato il matrimonio per la fine dell'estate con Rossano Laurini, suo storico compagno con il quale ha avuto un figlio, Isal. L'attrice ha mostrato l'anello di fidanzamento alla conduttrice Silvia Toffanin e a Claudio Bisio con il quale condivide il palco dello show comico di Canale 5, al via dal 12 gennaio con la trentesima edizione.
Vanessa Incontrada racconta il percorso che l'ha portata dopo due anni di separazione a ritrovarsi e alla scelta di convolare a nozze. "Non è scritto da nessuna parte di ritrovarsi con la stessa persona. Ci siamo messi in discussione e adesso c'è la consapevolezza di voler vivere un'altra vita insieme", spiega l'attrice italo-spagnola che sulla sua relazione aggiunge: "Ho ritrovato una serenità che forse da un pò di tempo mi era sfuggita di mano".
Sul giorno e il luogo della cerimonia, l'attrice non ha fornito dettagli e con la proverbiale ironia che li caratterizza ha chiesto all'amico Bisio, seduto accanto in studio, di "non dire nulla" e di "restare in silenzio". "Quel giorno vorrei vicino le persone che fanno parte della mia vita", ha detto Incontrada che poi rivela: "Sarà una cosa intima".