Raffaella Fico e la perdita del bimbo al quinto mese di gravidanza: "Dolore immenso"

I primi mesi di gravidanza, l'annuncio sui social e l'ultima visita di controllo che non aveva rilevato problemi sul feto. Raffaella Fico ripercorre il trauma vissuto quando, all'improvviso, - racconta - si sono rotte le acque. "È stata una cosa inaspettata, un dolore immenso", confida la showgirl assistita dal compagno, il calciatore del Monza Armando Izzo. "Si stava allenando e quando l'ho chiamato è rimasto talmente sconvolto che ha messo giù il telefono", dice. Immediata è seguita la corsa in ospedale a Napoli per effettuare un parto d'urgenza che ha richiesto cinque ore di travaglio. "A quel punto della gravidanza non c'è un modo per salvare il bambino", afferma.