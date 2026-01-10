Raffaella Fico e la perdita del bimbo al quinto mese di gravidanza: "Dolore immenso"

Ospite a "Verissimo" la showgirl: "Si sono rotte le acque e ho dovuto partorire"
© Da video
Ospite a "Verissimo" Raffaella Fico racconta il recente dolore vissuto per aver perso il suo bambino, Vicenzo Junior, al quinto mese di gravidanza. "Mentirei se dicessi di stare bene, devo andare avanti per mia figlia Pia anche se è difficile, non dimenticherò mai quello che è successo", dice la showgirl.
I primi mesi di gravidanza, l'annuncio sui social e l'ultima visita di controllo che non aveva rilevato problemi sul feto. Raffaella Fico ripercorre il trauma vissuto quando, all'improvviso, - racconta - si sono rotte le acque. "È stata una cosa inaspettata, un dolore immenso", confida la showgirl assistita dal compagno, il calciatore del Monza Armando Izzo. "Si stava allenando e quando l'ho chiamato è rimasto talmente sconvolto che ha messo giù il telefono", dice. Immediata è seguita la corsa in ospedale a Napoli per effettuare un parto d'urgenza che ha richiesto cinque ore di travaglio. "A quel punto della gravidanza non c'è un modo per salvare il bambino", afferma.
Nelle settimane successive, Raffaella Fico racconta di essere finita del mirino degli haters per alcune foto di coppia postate durante un viaggio. "Armando aveva organizzato una piccola vacanza per provare a distrarmi da quello che era successo. Ho visto tanta cattiveria inutile di persone che non capiscono il dolore degli altri", dice.