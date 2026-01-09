Raffaella Fico, dall'amore con Armando Izzo alla perdita del loro figlio

A novembre, Raffaella Fico aveva annunciato a "Verissimo" la sua seconda gravidanza. "Sto vivendo tutto come se fosse nuovo, non ricordo più niente della prima gravidanza" aveva rivelato a Silvia Toffanin, tornando così sulla nascita della figlia Pia, avuta nel dicembre 2012 insieme all'ex compagno Mario Balotelli.



Quindi, la modella si era soffermata sul rapporto instaurato con Armando Izzo: "Sto scoprendo un nuovo mondo e sono felicissima perché accanto a me ho il mio uomo". E ancora: "Noi viviamo tutti insieme e Armando con Pia ha davvero un rapporto molto bello. Lui è già papà e quindi sa come prenderla, è un ragazzo molto semplice, umile e ha modi davvero vecchio stampo, è gentile e di cuore, molto bello d'animo".



Nei giorni successivi all'intervista, la coppia aveva annunciato di aspettare un maschietto - che avrebbero chiamato Vincenzo Junior - e Raffaella Fico aveva mostrato il pancione senza veli, accompagnato dal commento "aspettandoti".