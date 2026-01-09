Raffaella Fico, dall'amore con Armando Izzo alla perdita del loro figlio

La showgirl si racconta a "Verissimo" durante l'appuntamento in onda sabato 10 gennaio su Canale 5
L'inizio della storia d'amore con il calciatore Armando Izzo, la conferma pubblica attraverso i social, l'annuncio della gravidanza e la perdita del bambino che stava aspettando. Gli ultimi mesi di Raffaella Fico sono stati particolarmente intensi e la modella è pronta a rivivere ogni emozione a "Verissimo", durante l'intervista in onda sabato 10 gennaio su Canale 5.
La conferma della relazione tra Raffaella Fico e Armando Izzo risale a ottobre 2025, quando dopo indiscrezioni e indizi la modella era uscita alla scoperto sui social pubblicando la foto di un romantico bacio con il difensore del Monza.
A novembre, Raffaella Fico aveva annunciato a "Verissimo" la sua seconda gravidanza. "Sto vivendo tutto come se fosse nuovo, non ricordo più niente della prima gravidanza" aveva rivelato a Silvia Toffanin, tornando così sulla nascita della figlia Pia, avuta nel dicembre 2012 insieme all'ex compagno Mario Balotelli.
Quindi, la modella si era soffermata sul rapporto instaurato con Armando Izzo: "Sto scoprendo un nuovo mondo e sono felicissima perché accanto a me ho il mio uomo". E ancora: "Noi viviamo tutti insieme e Armando con Pia ha davvero un rapporto molto bello. Lui è già papà e quindi sa come prenderla, è un ragazzo molto semplice, umile e ha modi davvero vecchio stampo, è gentile e di cuore, molto bello d'animo".
Nei giorni successivi all'intervista, la coppia aveva annunciato di aspettare un maschietto - che avrebbero chiamato Vincenzo Junior - e Raffaella Fico aveva mostrato il pancione senza veli, accompagnato dal commento "aspettandoti".
A dicembre la coppia era tornata sui social per annunciare la perdita del bambino. "Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita: purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori", aveva scritto il calciatore sul suo profilo Instagram. "Quanto ti ho desiderato, sarai per sempre nei nostri cuori. Il nostro piccolo leoncino vola alto", aveva scritto in un secondo momento Raffaella Fico.
A due settimane dal triste annuncio, l'ex gieffina è tornata su Instagram, mostrandosi di nuovo sorridente e complice accanto al fidanzato. Un'immagine che, però, ha diviso il web tra chi ha apprezzato la sua voglia di rinascita e chi, invece, l'ha considerata "inopportuna".