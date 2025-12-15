Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
L’annuncio social

Grave lutto per Raffaella Fico e Armando Izzo

La coppia ha perso il bambino che stava aspettando

15 Dic 2025 - 11:54
© Tgcom24

© Tgcom24

Raffaella Fico e Armando Izzo annunciano sui social il dolore più grande che stanno affrontando: la perdita del bambino che la showgirl portava in grembo da cinque mesi. Una notizia devastante, resa pubblica dal calciatore attraverso le Storie Instagram, con parole cariche di sofferenza e amore, e ricondivisa dalla showgirl.

Leggi anche

Raffaella Fico: "Divento mamma per la seconda volta"

Armando Izzo, 33 anni, rompe il silenzio anche a nome della compagna Raffaella Fico, per evitare voci e indiscrezioni. La Fico, 37 anni, era al quinto mese di gravidanza e aveva vissuto la dolce attesa con grande discrezione dopo l’annuncio ufficiale. “Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori”, scrive il difensore del Monza.

Leggi anche

Raffaella Fico e Armando Izzo genitori, svelato il sesso del bebè

Parole che lasciano senza fiato e che chiedono tanta comprensione: “In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata. L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore. Grazie”.

Leggi anche

Raffaella Fico e Armando Izzo: le prime foto con il pancione nudo fanno impazzire i social

Raffaella Fico, già mamma di Pia, nata 13 anni fa dalla relazione con Mario Balotelli, aveva annunciato la nuova gravidanza a inizio novembre durante un’intervista a Verissimo. Poco dopo, la coppia aveva condiviso con i fan anche il gender reveal sui social: un fiocco celeste che aveva riempito di gioia amici e follower. Il bambino si sarebbe chiamato Vincenzo Jr., un nome scelto con grande significato emotivo.

Le foto che confermano l'amore tra Raffaella Fico e Armando Izzo

1 di 7
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

raffaella fico
armando izzo
gossip

Sullo stesso tema