Grave lutto per Raffaella Fico e Armando Izzo

La coppia ha perso il bambino che stava aspettando
Raffaella Fico e Armando Izzo annunciano sui social il dolore più grande che stanno affrontando: la perdita del bambino che la showgirl portava in grembo da cinque mesi. Una notizia devastante, resa pubblica dal calciatore attraverso le Storie Instagram, con parole cariche di sofferenza e amore, e ricondivisa dalla showgirl.
Armando Izzo, 33 anni, rompe il silenzio anche a nome della compagna Raffaella Fico, per evitare voci e indiscrezioni. La Fico, 37 anni, era al quinto mese di gravidanza e aveva vissuto la dolce attesa con grande discrezione dopo l’annuncio ufficiale. “Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori”, scrive il difensore del Monza.
Parole che lasciano senza fiato e che chiedono tanta comprensione: “In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata. L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore. Grazie”.
Raffaella Fico, già mamma di Pia, nata 13 anni fa dalla relazione con Mario Balotelli, aveva annunciato la nuova gravidanza a inizio novembre durante un’intervista a Verissimo. Poco dopo, la coppia aveva condiviso con i fan anche il gender reveal sui social: un fiocco celeste che aveva riempito di gioia amici e follower. Il bambino si sarebbe chiamato Vincenzo Jr., un nome scelto con grande significato emotivo.