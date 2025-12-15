Grave lutto per Raffaella Fico e Armando Izzo

Armando Izzo, 33 anni, rompe il silenzio anche a nome della compagna Raffaella Fico, per evitare voci e indiscrezioni. La Fico, 37 anni, era al quinto mese di gravidanza e aveva vissuto la dolce attesa con grande discrezione dopo l’annuncio ufficiale. “Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori”, scrive il difensore del Monza.