A Verissimo poche settimane fa Raffaella Fico aveva annunciato la gravidanza con grande emozione: "Per me è come se fosse la prima volta. Tutto è nuovo, emozionante… Sono felicissima e vivo questa gravidanza con tranquillità, perché accanto a me ho il mio uomo, e questo bambino l'abbiamo desiderato entrambi". Su Izzo aveva aggiunto: "Mi ha corteggiata a lungo, prima solo al telefono, poi ci siamo visti e da lì è iniziato tutto. Condividiamo gli stessi valori, veniamo dalla stessa terra, ci siamo riconosciuti nella semplicità".