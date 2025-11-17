© Tgcom24
Il bebè della coppia si chiamerà Vincenzo, in onore del padre del calciatore
Raffaella Fico e Armando Izzo hanno condiviso sui rispettivi profili social i primi scatti che mostrano il pancione senza veli. Sdraiati sulla sabbia, i due si scambiano un bacio appassionato mentre intrecciano le mani proprio sul ventre della showgirl. Nella didascalia Izzo scrive "Vincenzo", ricordando il nome del bebè in arrivo, mentre la Fico aggiunge un dolcissimo "aspettandoti". A commentare è arrivata anche la figlia Pia Balotelli, che ha lasciato un messaggio tenerissimo: "L'amore a prima vista esiste".
Fiocco azzurro per Raffaella Fico. La showgirl è in attesa di un bambino dal difensore del Monza Armando Izzo. Dopo il gender reveal, la coppia ha annunciato anche il nome del piccolo, che nascerà nei primi mesi del 2026. Per la Fico sarà il secondo figlio dopo Pia, avuta dodici anni fa da Mario Balotelli; per Izzo si tratta invece del terzo, essendo già padre di due bambine nate dall'ex moglie Concetta.
Il piccolo si chiamerà Vincenzo Junior, un nome che racchiude un significato profondo per il calciatore: è infatti un omaggio al padre di Izzo, scomparso prematuramente a soli 29 anni a causa di una leucemia fulminante. Izzo in passato aveva raccontato: "Ci è cascato il mondo addosso e in quei momenti o subisci o reagisci, mia madre ha scelto di reagire: lavorava per 6/7 euro l'ora, il più possibile, così ho imparato cos'è il vero amore". E ancora: "Sono cresciuto in fretta e questo mi ha salvato… solo quando ho comprato casa a mia madre mi sono sentito davvero realizzato".
La relazione tra Raffaella Fico e Armando Izzo è esplosa solo pochi mesi fa, ma si è trasformata rapidamente in qualcosa di importante. La showgirl aveva scritto sui social parole che raccontano perfettamente il loro legame: "Auguro a tutti voi di trovare l'amore, quello vero che non si cerca, quando ormai hai rinunciato, eccolo che arriva, come un fulmine al ciel sereno e ti stravolge meravigliosamente la vita, regalandoti emozioni uniche e mai provate prima…".
A Verissimo poche settimane fa Raffaella Fico aveva annunciato la gravidanza con grande emozione: "Per me è come se fosse la prima volta. Tutto è nuovo, emozionante… Sono felicissima e vivo questa gravidanza con tranquillità, perché accanto a me ho il mio uomo, e questo bambino l'abbiamo desiderato entrambi". Su Izzo aveva aggiunto: "Mi ha corteggiata a lungo, prima solo al telefono, poi ci siamo visti e da lì è iniziato tutto. Condividiamo gli stessi valori, veniamo dalla stessa terra, ci siamo riconosciuti nella semplicità".
