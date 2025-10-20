Raffaella Fico ufficializza con il nuovo amore: bacio social con Armando Izzo

Raffaella Fico era seduta in tribuna durante la sfida del Monza, squadra nella quale milita Armando Izzo, contro il Frosinone. Dopo la partita i due si sono lasciati andare a un momento di tenerezza in auto ed è lì che è stata scattata la foto che ha ufficializzato la loro relazione. Prima le loro mani strette l'una all'altra, poi le effusioni bollenti. I due non hanno dato ulteriori dettagli al momento, ma è evidente che la storia sia collaudata. Le rispettive figlie Pia (avuta dalla Fico con Mario Balotelli) e Anna (nata dal matrimonio di Izzo con la ex moglie Concetta) hanno condiviso un filmato in cui ballano insieme, affiatate e complici come sorelle.