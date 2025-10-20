Raffaella Fico ufficializza con il nuovo amore: bacio social con Armando Izzo

La showgirl e il calciatore confermano la relazione e anche le rispettive figlie, Pia e Anna, sembrano essere in grande sintonia
Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni arriva la conferma: Raffaella Fico e Armando Izzo sono una coppia. Il primo a confermarlo è stato il calciatore che ha condiviso su Instagram la foto di un bacio con la showgirl. Lei ha ripostato lo scatto, e qualche ora dopo ne ha pubblicato un altro di lui in boxer e maglietta davanti alla finestra che guarda il mare, e in sottofondo la canzone "Tu si na cosa grande". Insomma, dubbi non ce ne sono più: è nato l'amore.
Raffaella Fico era seduta in tribuna durante la sfida del Monza, squadra nella quale milita Armando Izzo, contro il Frosinone. Dopo la partita i due si sono lasciati andare a un momento di tenerezza in auto ed è lì che è stata scattata la foto che ha ufficializzato la loro relazione. Prima le loro mani strette l'una all'altra, poi le effusioni bollenti. I due non hanno dato ulteriori dettagli al momento, ma è evidente che la storia sia collaudata. Le rispettive figlie Pia (avuta dalla Fico con Mario Balotelli) e Anna (nata dal matrimonio di Izzo con la ex moglie Concetta) hanno condiviso un filmato in cui ballano insieme, affiatate e complici come sorelle.
Qualche giorno fa Raffaella Fico aveva svuotato tutta la sua pagina Instagram, smettendo di seguire quasi tutti i profili, tranne quelli collegati a sua figlia Pia e ad Armando Izzo. Inoltre Pia Fico Balotelli aveva postato nelle storia una foto con la maglia del Monza di Armando Izzo. Fare 2+2 non è stato difficile per i follower della showgirl e del calciatore, e infatti pochi giorni dopo sono arrivati i baci a confermare quello che ormai tutti avevano capito.
Nel 2017, dopo una storia lunghissima iniziata quando lui aveva sedici anni e lei quattordici, Armando Izzo ha sposato Concetta dalla quale ha avuto due figlie, Anna e Vittoria. Quando lui è stato coinvolto in vicende giudiziarie per frode sportiva, la presenza della donna al suo fianco è stata fondamentale per il calciatore. "Devo ringraziare mia moglie Concetta per il supporto che mi ha dato in un momento davvero difficile" aveva detto. Pare però che già da qualche tempo abbiano divorziato, anche se la cosa non è stata resa pubblica.