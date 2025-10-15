Ecco chi è Armando Izzo, giocatore del Monza
© Tgcom24
© Tgcom24
La showgirl e lo sportivo non hanno né confermato né smentito la storia
© Tgcom24
Raffaella Fico ha un nuovo amore? Si tratterebbe di Armando Izzo, difensore del Monza. Secondo indiscrezioni i due si frequenterebbero da qualche tempo, ma a seminare indizi sulla relazione è stata proprio la showgirl con un inequivocabile comportamento social. La Fico ha svuotato il suo profilo Instagram mantenendo il “segui” solo per tre account: due appartengono alla figlia Pia Balotelli e il terzo è proprio quello di Izzo.
© Tgcom24
© Tgcom24
Cancellare tutti i post lasciando la bacheca vuota per annunciare una grande novità. La strategia viene usata spesso da cantanti e attori per comunicare l’uscita di un disco, un film o un evento particolarmente significativo, ma questa volta potrebbe essere il modo scelto da Raffaella Fico per ufficializzare una storia d’amore. A confermare la liaison sarebbe proprio l’indizio social. La ex di Mario Balotelli ha smesso di seguire quasi tutti gli account, mantenendone soltanto tre, tra cui quello del calciatore del Monza, Armando Izzo. Un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi dei fan, che parlano appunto di un nuovo amore tra la showgirl e il difensore biancorosso. Per ora, né Raffaella Fico né Armando Izzo hanno confermato o smentito la relazione, ma chissà che presto non arrivi l’annuncio ufficiale.
Armando Izzo è un calciatore italiano, difensore del Monza, nato a Napoli nel 1992 e cresciuto nel difficile quartiere di Scampia. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, Izzo ha esordito nel calcio professionistico con la Triestina, per poi affermarsi con l’Avellino in Serie B. Le sue buone prestazioni lo hanno portato in Serie A con il Genoa. Successivamente ha indossato la maglia del Torino. Dal 2022 milita con i biancorossi. Izzo ha due figli, avuti dalla moglie Concetta, sposata nel 2017.