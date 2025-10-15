Armando Izzo è un calciatore italiano, difensore del Monza, nato a Napoli nel 1992 e cresciuto nel difficile quartiere di Scampia. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, Izzo ha esordito nel calcio professionistico con la Triestina, per poi affermarsi con l’Avellino in Serie B. Le sue buone prestazioni lo hanno portato in Serie A con il Genoa. Successivamente ha indossato la maglia del Torino. Dal 2022 milita con i biancorossi. Izzo ha due figli, avuti dalla moglie Concetta, sposata nel 2017.