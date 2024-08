Raffaella Fico al mare con la figlia avuta da Mario Balotelli

I primi anni dopo la nascita di Pia non sono stati facili per Raffaella Fico. Mario Balotelli non ha riconosciuto la bambina e ha chiesto il test del Dna per accertare la paternità. "I primi anni c’erano la rabbia, la sofferenza, il dolore. Ho dovuto fare da mamma e da papà. Per fortuna la mia famiglia mi aiutava. Ma oggi sono contentissima. Pia vede spesso Balotelli e io quando posso mi metto in aereo e la porto da lui" ha detto la showgirl tempo fa sui social. A "Verissimo" aveva raccontato di avere ricostruito un ottimo rapporto con il papà della sua bambina: "Oggi siamo davvero come fratelli" ma su un possibile ritorno di fiamma è stata categorica: "E' stato l'amore più grande della mia vita, ma non lo vedo, né ora né in futuro, come il compagno della mia vita. Ci sono troppe differenze tra noi"