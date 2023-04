Raffaella Fico: "Balotelli? Ci abbiamo riprovato varie volte" | E sulla sua verginità in vendita: "Non lo rifarei"

"Con Mario Balotelli abbiamo riprovato varie volte a tornare insieme, poi abbiamo realizzato che la cosa migliore era essere genitori di Pia". Ospite a "Verissimo", Raffaella Fico parla del rapporto che la lega al calciatore, padre della bambina nata nel 2012.

"Mario è stato l'amore più grande della mia vita, ma non lo vedo, né ora né in futuro, come il compagno della mia vita. Ci sono troppe differenze tra noi", spiega la showgirl campana, escludendo un ritorno di fiamma. "Oggi siamo davvero come fratelli. Se lui litiga con la fidanzata mi chiama e si sfoga con me".

Successivamente l'ex concorrente del "Grande Fratello Vip" parla della propria carriera, ammettendo di aver commesso, nel corso degli anni, diversi errori, a partire dalla verginità messa in vendita.

"Con il senno di poi, posso dire che è stato un errore, ma ero una ragazzina", spiega Fico, specificando che si trattava di una trovata pubblicitaria pensata da chi la seguiva al tempo. "Mi sono fidata delle persone sbagliate, non lo rifarei più".