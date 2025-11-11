Raffaella Fico e Armando Izzo genitori, svelato il sesso del bebè

A Verissimo, Raffaela Fico ha raccontato le emozioni di questo nuovo capitolo della sua vita: "Per me è come se tutto fosse nuovo, è tutto super emozionante. Non ricordo più niente della prima gravidanza". Raffaella ha anche parlato del forte legame con il compagno: "Sono felicissima perché accanto a me ho il mio uomo. La vivo in maniera molto serena perché siamo entrambi molto contenti, l'abbiamo voluto. Sono emozionata, siamo entrambi molto contenti". La Fico ha confessato di essere rimasta sorpresa dalla notizia: "Non me lo aspettavo. All'inizio ero incredula. È tutto sorprendente".