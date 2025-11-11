Raffaella Fico e Armando Izzo genitori, svelato il sesso del bebè

© Tgcom24
© Tgcom24
La showgirl pochi giorni fa ha annunciato di essere in dolce attesa
© Tgcom24
© Tgcom24
Raffaella Fico e Armando Izzo saranno presto genitori di un maschietto. La showgirl 37enne ha svelato il sesso del bebè che porta in grembo, condividendo con i suoi follower un tenero video sui social. Solo pochi giorni fa, la Fico aveva annunciato di aspettare un bimbo dal compagno, il calciatore 33enne Armando Izzo, e ora è arrivata la dolce rivelazione: "It's a boy".
Nel filmato, i futuri genitori appaiono durante un evento organizzato per il gender reveal: davanti a una torta scenografica a più piani e a decorazioni con la scritta "OH BABY", Izzo aziona un meccanismo che sprigiona una nuvola di fumo blu, confermando che la coppia è in attesa di un maschietto. "It's a boy", scrive Raffaella Fico, che solo lo scorso weekend aveva annunciato la dolce attesa in tv.
A Verissimo, Raffaela Fico ha raccontato le emozioni di questo nuovo capitolo della sua vita: "Per me è come se tutto fosse nuovo, è tutto super emozionante. Non ricordo più niente della prima gravidanza". Raffaella ha anche parlato del forte legame con il compagno: "Sono felicissima perché accanto a me ho il mio uomo. La vivo in maniera molto serena perché siamo entrambi molto contenti, l'abbiamo voluto. Sono emozionata, siamo entrambi molto contenti". La Fico ha confessato di essere rimasta sorpresa dalla notizia: "Non me lo aspettavo. All'inizio ero incredula. È tutto sorprendente".
La showgirl è già mamma di Pia, avuta 12 anni fa dall'ex compagno Mario Balotelli. La ragazzina è al settimo cielo per l'arrivo del fratellino, Raffaella ha detto: "Pia è felicissima di diventare una sorella maggiore e ha fatto i salti di gioia quando lo ha saputo".