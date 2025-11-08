Raffaella Fico: "Divento mamma per la seconda volta"

"Mia figlia Pia è felicissima, ha sempre avuto il desiderio di un fratellino o una sorellina e quando glie lo abbiamo comunicato ha fatto i salti di gioia. Noi viviamo tutti insieme e Armando con Pia ha davvero un rapporto molto bello, lui è già papà e quindi sa come prenderla. È un ragazzo molto semplice, umile e ha modi davvero vecchio stampo, è gentile e di cuore, molto bello d'animo" prosegue la showgirl.