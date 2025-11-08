Raffaella Fico: "Divento mamma per la seconda volta"

A "Verissimo" la showgirl annuncia la sua gravidanza e parla dell'amore ritrovato con il calciatore del Monza Armando Izzo
© Da video
Ospite a "Verissimo" Raffaella Fico annuncia la sua seconda gravidanza e racconta l'amore ritrovato grazie al calciatore del Monza Armando Izzo. "Sto vivendo tutto come se fosse nuovo, non ricordo più niente della prima gravidanza. Sto scoprendo un nuovo mondo e sono felicissima perché accanto a me ho il mio uomo, lo abbiamo voluto" dice.
"Mia figlia Pia è felicissima, ha sempre avuto il desiderio di un fratellino o una sorellina e quando glie lo abbiamo comunicato ha fatto i salti di gioia. Noi viviamo tutti insieme e Armando con Pia ha davvero un rapporto molto bello, lui è già papà e quindi sa come prenderla. È un ragazzo molto semplice, umile e ha modi davvero vecchio stampo, è gentile e di cuore, molto bello d'animo" prosegue la showgirl.
E sul rapporto con Mario Balotelli, padre della sua prima figlia Pia Balotelli ha aggiunto: "Tra noi solo rapporto genitoriale come è giusto che sia, è così da anni. Ora Pia è grande e lui ha la possibilità di sentirla ogni volta che vuole. Anche Mario ha avuto un figlio da poco, Pia è già sorella maggiore anche se non lo vede spesso".