Mariana Rodriguez sulla situazione in Venezuela: "Dopo anni di dittatura vediamo una luce"

A "Verissimo" l'attrice nata e cresciuta a Caracas: "Dopo l'arresto di Maduro io e la mia famiglia abbiamo pianto di gioia"

10 Gen 2026 - 18:47
© Da video

© Da video

Ospite a "Verissimo" l'attrice Mariana Rodriguez ha raccontato dell'inizio anno intenso vissuto tra il successo nelle sale per u ruolo nell'ultimo film di Checco Zalone "Buen Camino" e il caos politico in Venezuela, suo Paese d'origine, dopo il blitz americano che ha portato all'arresto dell'ex presidente Nicolàs Maduro e della moglie, Cilia Flores. 

"Siamo tutti molto felici questo è poco ma sicuro perché da 27 anni c'era la dittatura", afferma l'attrice che su Maduro, salito al potere nel 2013 dopo la morte di Hugo Chavez, non usa mezzi termini: "Per noi non è mai stato un presidente eletto". Rodriguez spiega che dopo anni di silenzio e violenze "qualcosa si è mosso". "Abbiamo pianto di gioia e questo è quello che più conta in questo momento", afferma l'artista nata e cresciuta a Caracas.

"Vediamo un pizzico di luce", prosegue Mariana Rodriguez che a 18 anni ha lasciato il suo Paese, dove risiede ancora la sua famiglia, per intraprendere la carriera di modella a Milano. Nel corso dell'intervista, l'attrice spiega come gli anni di dittatura abbiano lasciato il segno. "Ho visto foto di mio padre dimagrito e impoverito", dice.

