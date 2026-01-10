Mariana Rodriguez sulla situazione in Venezuela: "Dopo anni di dittatura vediamo una luce"

"Siamo tutti molto felici questo è poco ma sicuro perché da 27 anni c'era la dittatura", afferma l'attrice che su Maduro, salito al potere nel 2013 dopo la morte di Hugo Chavez, non usa mezzi termini: "Per noi non è mai stato un presidente eletto". Rodriguez spiega che dopo anni di silenzio e violenze "qualcosa si è mosso". "Abbiamo pianto di gioia e questo è quello che più conta in questo momento", afferma l'artista nata e cresciuta a Caracas.