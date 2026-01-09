Venezuela, in cella anche un giovane di Salerno condannato a 22 anni

Anderson Daniel Farnetano, figlio di padre italiano e di madre venezuelana, è accusato di ribellione civile e associazione per delinquere
Mentre è giunta la notizia che le autorità venezuelane avrebbero rilasciato diversi detenuti tra i quali l'imprenditore italiano Luigi Gasperin e il giornalista e politico Biagio Pilieri, restano momenti cruciali per le altre 28 persone di origini italiane in cella senza "chiari motivi". Tra questi il cooperante Alberto Trentini, l'imprenditore Mario Burlò e anche il 27enne Anderson Daniel Farnetano, militare dell’esercito venezuelano, figlio di padre italiano originario del Comune di Camerota, in provincia di Salerno, e di madre venezuelana.
Il giovane è stato condannato a 22 anni di carcere con le accuse di ribellione civile e associazione per delinquere, al termine di un processo definito dai familiari e dai legali come privo delle più elementari garanzie di difesa. Ora la famiglia spera che possa esser finalmente liberato. Il 27enne di origini italiane è attualmente rinchiuso nel carcere militare di Ramo Verde.
I fatti relativi all'arresto di Farnetano risalgono al 30 aprile 2019, giorno dell’operazione denominata “Operación Libertad”, il tentativo di sollevazione contro il governo Maduro. Quel giorno, nelle prime ore del mattino Daniel e altri giovani militari della 4ª Compagnia, di stanza al piano terra del Palazzo di Giustizia di Caracas, ricevettero l’ordine di uscire dalla caserma per recarsi nei pressi del Palacio Federal Legislativo, sede dell’Assemblea Nazionale, dove avrebbero dovuto attendere istruzioni per un servizio di ordine pubblico.
I militari restarono in attesa per ore, senza che si verificassero disordini o azioni violente e all’alba il gruppo rientrò in caserma, sempre attenendosi agli ordini ricevuti. Il 1° maggio 2019, Farnetano decise di presentarsi spontaneamente, insieme al padre, al Comando di zona 43 di Tazón per chiarire la propria posizione. Dopo ore, senza incontrare alcun ufficiale, venne improvvisamente dichiarato in arresto. Pesantissime le accuse: ribellione civile e associazione per delinquere. Da quel momento Daniel è rinchiuso a Ramo Verde e dichiarato detenuto politico.
I familiari di Farnetano sostengono che il processo a suo carico si sia svolto in modo irregolare e chiedono il riconoscimento della sua innocenza e un intervento delle autorità italiane e internazionali affinché venga fatta luce sulla vicenda.