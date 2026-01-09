Venezuela, in cella anche un giovane di Salerno condannato a 22 anni

Mentre è giunta la notizia che le autorità venezuelane avrebbero rilasciato diversi detenuti tra i quali l'imprenditore italiano Luigi Gasperin e il giornalista e politico Biagio Pilieri, restano momenti cruciali per le altre 28 persone di origini italiane in cella senza "chiari motivi". Tra questi il cooperante Alberto Trentini, l'imprenditore Mario Burlò e anche il 27enne Anderson Daniel Farnetano, militare dell’esercito venezuelano, figlio di padre italiano originario del Comune di Camerota, in provincia di Salerno, e di madre venezuelana.