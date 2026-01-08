Venezuela, liberati alcuni detenuti, anche stranieri

Intanto il Senato approva una legge per limitare gli interventi militari di Trump che avverte: "Metterò il veto"
Il presidente dell'Assemblea del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato oggi la "liberazione di un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri". Rodríguez ha affermato che la decisione è stata presa in modo "unilaterale" dal governo di Caracas con l'obiettivo di "favorire e raggiungere la pace".
Adesso l'Italia spera che tra i prigionieri liberati ci sia anche il cooperante originario di Venezia (Lido) detenuto in Venezuela dal 15 novembre 2024 con l'accusa di terrorismo, senza un'accusa formale. La sua liberazione è al centro degli sforzi diplomatici italiani. Oltre a lui, ci sono altri 28 cittadini italiani detenuti per ragioni politiche o legate a questioni economiche.
Il Senato a maggioranza repubblicana approva la risoluzione per impedire a Donald Trump di intraprendere ulteriori azioni militari contro il Venezuela senza l'autorizzazione del Congresso avanza in Senato. Con 52 voti a favore e 47 contrari i senatori hanno inflitto un colpo al presidente. Cinque repubblicani hanno votato insieme ai democratici per limitare Trump. Il provvedimento va ora alla Camera, dove le strada appare più in salita.
Il veto del presidente Se la risoluzione sui poteri di guerra in Venezuela sarà approvata Donald Trump metterà il veto. In quel caso la legge viene rispedita alle camere e per entrare in vigore necessita la maggioranza dei due terzi. Lo afferma la Casa Bianca, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Il senato americano vota oggi una risoluzione per impedire al presidente di intraprendere ulteriori azioni militari contro il Venezuela senza l'autorizzazione del Congresso