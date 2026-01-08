Logo Tgcom24
"solo il tempo ce lo dirà"

Trump: "Il controllo Usa su Venezuela potrebbe durare anni"

Il tycoon: "Importeremo il petrolio e daremo soldi al Paese"

08 Gen 2026 - 11:14
© Da video

© Da video

In un'intervista fiume al New York Times, il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che il controllo americano sul Venezuela "potrebbe durare anni". Alla domanda se la situazione durerà tre mesi, sei mesi, un anno o più, l'inquilino della Casa Bianca ha risposto: "Direi molto più a lungo: solo il tempo ce lo dirà". "Ricostruiremo il Paese in modo molto conveniente" ha aggiunto, sottolineando che utilizzerà il greggio della Repubblica Bolivariana e lo importerà negli Usa: "Abbasseremo i prezzi del petrolio e daremo soldi al Venezuela, di cui ha disperatamente bisogno".

Gli Stati Uniti sequestrano due petroliere russe | Mosca: "Abbordaggio illegale" | Londra conferma il supporto militare agli Usa

Venezuela, 100 morti nell'attacco Usa per catturare Maduro

Sul perché abbia riconosciuto la vice presidente Delcy Rodriguez alla guida dal Venezuela e non la Nobel per la pace Maria Corina Machado, Trump ha evitato di rispondere. Citando il segretario di Stato americano Rubio, l'inquilino della Casa Bianca ha detto: "Marco Rubio parla con lei in continuazione. Vi dirò che siamo in costante comunicazione con lei e con l'amministrazione".

