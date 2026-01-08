Trump: "Il controllo Usa su Venezuela potrebbe durare anni"

In un'intervista fiume al New York Times, il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che il controllo americano sul Venezuela "potrebbe durare anni". Alla domanda se la situazione durerà tre mesi, sei mesi, un anno o più, l'inquilino della Casa Bianca ha risposto: "Direi molto più a lungo: solo il tempo ce lo dirà". "Ricostruiremo il Paese in modo molto conveniente" ha aggiunto, sottolineando che utilizzerà il greggio della Repubblica Bolivariana e lo importerà negli Usa: "Abbasseremo i prezzi del petrolio e daremo soldi al Venezuela, di cui ha disperatamente bisogno".