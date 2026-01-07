Logo Tgcom24
Mondo
tensione nell'oceano atlantico

Gli Usa hanno sequestrato una petroliera russa partita dal Venezuela | Mosca invia navi

Si tratta della Marinera che attualmente non avrebbe alcun carico a bordo, ma in passato ha trasportato petrolio greggio venezuelano

07 Gen 2026 - 15:08
© X

© X

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera nell'Oceano Atlantico Settentrionale, al largo del mare d'Irlanda. Si tratta della Marinera, la ex Bella 1, accusata dalla Casa Bianca di aver violato le sanzioni statunitensi e di aver trasportato greggio iraniano. Da diverso tempo era nel mirino di Washington, che lo scorso mese aveva tentano l'abbordaggio, ma la petroliera ha poi cambiato rotta, oltre a nome e bandiera (da guyanese a russa). A guidare l'operazione il Dipartimento per la sicurezza interna americano. A nulla sono valsi gli sforzi della Russia per difendere l'imbarcazione, con il Cremlino che aveva inviato navi militari e un sottomarino per "scortare" la Marinera.

Esercito colombiano dispiegato lungo il confine col Venezuela

 Visto il crescente clima di tensione in Venezuela e temendo un esodo di migranti verso il suo territorio, la Colombia ha schierato oltre 30mila membri delle Forze Armate lungo il confine con la Repubblica Bolivariana. La misura, ordinata dal presidente Gustavo Petro, include il ricorso a carri armati, pattuglie e a un Posto di Comando Unificato a Cúcuta, in risposta anche del potenziale ritorno di gruppi armati come l'Eln e i dissidenti delle Farc. 

