Gli Usa hanno sequestrato una petroliera russa partita dal Venezuela | Mosca invia navi

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera nell'Oceano Atlantico Settentrionale, al largo del mare d'Irlanda. Si tratta della Marinera, la ex Bella 1, accusata dalla Casa Bianca di aver violato le sanzioni statunitensi e di aver trasportato greggio iraniano. Da diverso tempo era nel mirino di Washington, che lo scorso mese aveva tentano l'abbordaggio, ma la petroliera ha poi cambiato rotta, oltre a nome e bandiera (da guyanese a russa). A guidare l'operazione il Dipartimento per la sicurezza interna americano. A nulla sono valsi gli sforzi della Russia per difendere l'imbarcazione, con il Cremlino che aveva inviato navi militari e un sottomarino per "scortare" la Marinera.