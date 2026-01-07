Venezuela, Trump vuole 50 milioni di barili di petrolio | Caracas: "Arresto immediato per chi sostiene Usa"

La possibile riapertura del mercato venezuelano agli Stati Uniti sarebbe un brutto colpo per Pechino, che fino a tre giorni fa era destinatario del 90% del greggio prodotto nel Paese sudamericano. Per questo, il ministero degli Esteri ha voluto rimarcare la differenza tra la sua partnership con Caracas e quella che si verrebbe a creare con Washington: "La cooperazione tra Cina e Venezuela è condotta tra due Stati sovrani ed è protetta dal diritto internazionale e dalle leggi pertinenti. Per questo, i diritti e gli interessi legittimi della Cina in Venezuela devono essere salvaguardati. L'uso sfacciato della forza da parte degli Stati Uniti contro il Venezuela e la richiesta al Paese di disporre delle sue risorse petrolifere in base al principio "America First" costituiscono un tipico atto di prepotenza, violano gravemente il diritto internazionale, ledono seriamente la sovranità del Venezuela e del suo popolo", ha poi aggiunto in merito alle voci secondo cui Trump avrebbe intimato alla nuova presidente Delcy Rodriguez di tagliare tutti i fili con Cina, Russia, Iran e Cuba.