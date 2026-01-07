Trump: "Il Venezuela ci darà tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio"

Il presidente americano su Truth: "Sono soldi che gestirò io e serviranno al benessere degli americani e dei venezuelani"
© Ansa
"Sono lieto di annunciare che le autorità di transizione in Venezuela consegneranno agli Stati Uniti d'America tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio di alta qualità, non soggetto a sanzioni". Parole di Donald Trump, come sempre affidate al suo social network, Truth. "Questo petrolio - ha continuato il presidente americano - sarà venduto al prezzo di mercato e il ricavato sarà gestito da me, in qualità di Presidente degli Stati Uniti d'America, per garantire che venga utilizzato a beneficio del popolo venezuelano e degli Stati Uniti!".
