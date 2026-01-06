Maduro, ora gli Usa cambiano idea: non è il leader di un cartello di narcos

Prima nell'accusa del 2020, poi nella sua riedizione ordinata da Trump lo scorso luglio 2025, Nicolas Maduro era indicato chiaramente nei documenti del dipartimento di Giustizia come il leader indiscusso di una maxi organizzazione di narcos. Un cartello talmente potente da guadagnarsi l'inserimento nella lista delle organizzazioni terroristiche, che la Casa Bianca periodicamente riaggiorna. Un'escalation di accuse che chiunque si sarebbe aspettato di ritrovare evidenziata e messa in primo piano nell'atto di accusa, pubblicato nella giornata di sabato 3 gennaio. E di cui, invece, non c'era la minima traccia: Maduro viene infatti descritto come persona di spicco in un "sistema clientelare e corrotto" alimentato da droga e denaro. E, come d'incanto, dalle 32 volte che il Cartel de los Soles veniva citato nelle precedenti edizioni, i riferimenti al presunto cartello si sono ridotte a due.