Venezuela, Nicolas Maduro davanti al giudice di New York: "Sono io il presidente, sono innocente"

"Sono il presidente del Venezuela" e "sono innocente, non sono colpevole". E' un Nicolas Maduro sicuro di sé quello che appare insieme alla moglie Cilia per la prima volta davanti alla giustizia americana. "Sono stato rapito dalla mia casa a Caracas", ha cercato di spiegare al giudice. In tribunale lo hanno portato con i piedi incatenati e degli auricolari per la traduzione (non parla inglese): con indosso una camicia blu a maniche corte sopra una tuta kaki da detenuto, ha parlato in spagnolo. E durante l'udienza ha preso appunti e ha chiesto di poterli conservare.