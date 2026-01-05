Maduro, sospetti su una scommessa da 400mila dollari sulla caduta a poche ore dalla cattura

© Ansa | L'ex presidente del Venezuela Nicolas Maduro
La puntata è avvenuta su una popolare piattaforma di scommesse basata su criptovalute
Meno di cinque ore prima del raid statunitense nella capitale del Venezuela, Caracas, un trader la cui identità è ancora sconosciuta ha piazzato una scommessa dal valore di 400mila dollari sul fatto che Nicolas Maduro avrebbe perso il potere in Venezuela. Lo rivela il "Wall Street Journal". In particolare, secondo l'indagine del quotidiano statunitense, un trader avrebbe puntato nella serata di venerdì 2 gennaio più di 34 mila dollari sul fatto che Maduro non sarebbe più stato il leader del Venezuela entro il 31 gennaio.
La scommessa è avvenuta su una popolare piattaforma di scommesse basata su criptovalute, alimentando il sospetto che qualcuno abbia utilizzato informazioni riservate su un'operazione statunitense altamente confidenziale per ottenere un rapido profitto. Poche ore dopo la scommessa, è arrivata la notizia dell'operazione statunitense per catturare Maduro, portando al trader un guadagno da quasi 410mila dollari.