Venezuela, il presidente eletto del 2024: "La caduta di Maduro non basta"

Edmundo Gonzalez Urrutia, candidato venezuelano che secondo i verbali pubblicati dall'opposizione avrebbe vinto le presidenziali del 28 luglio 2024 con il 70% dei voti, ha definito la cattura di Nicolás Maduro un "passo importante ma non sufficiente" verso la normalizzazione del Venezuela. In un video diffuso sul suo account ufficiale di X, Gonzalez Urrutia ha sottolineato che il ritorno alla democrazia sarà possibile solo quando tutti i cittadini incarcerati per motivi politici saranno liberati e quando la volontà popolare espressa il 28 luglio sarà rispettata senza ambiguità.