Venezuela, la condanna per narcotraffico e il tradimento: chi è "El Pollo", il testimone chiave nel processo a Maduro

'"l Pollo" viene catturato in Spagna ed estradato negli Stati Uniti nel 2023, dove deve rispondere delle stesse accuse che ora pendono sul capo di Nicolas Maduro e della moglie: narco-terrorismo, narcotraffico e traffico di armi. Il 25 giugno 2025 Carvajal Barrios si dichiara colpevole per tutti i capi di imputazione e patteggia la sua condanna con il Dipartimento di giustizia americano. La pena non viene però ratificata, probabilmente perché "El Pollo" ha nel frattempo iniziato a negoziare un nuovo accordo. Uno che potrebbe prevedere la sua testimonianza contro quello che è stato il suo leader e il suo presidente.