Venezuela, cosa si aspettano gli analisti: le ricadute su asset e settore petrolifero

LE CONSEGUENZE SUI BOND

Secondo Felipe Villarroel di TwentyFour Asset Management, la destituzione del presidente venezuelano Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti non avrà un impatto considerevole sulle obbligazioni globali nel breve termine. "Il Venezuela è un Paese piccolo dal punto di vista del PIL e la sua rilevanza nei mercati petroliferi è diminuita, poiché le infrastrutture del Paese sono fortemente sottoinvestite". Tuttavia, una possibile escalation dei conflitti geopolitici in Sud America, Europa e Asia potrebbe far salire l'inflazione e rendere meno appetibili i titoli sovrani. "I portafogli dovrebbero essere liquidi per cambiare rapidamente le esposizioni se necessario, poiché i rischi geopolitici non sono destinati a scomparire".