Mondo
"atto terribile"

Venezuela, 100 morti nell'attacco Usa per catturare Maduro

08 Gen 2026 - 07:10
© Afp

© Afp

 L'attacco condotto dagli Stati Uniti a Caracas per catturare il presidente Nicolas Maduro ha causato la morte di 100 persone. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno venezuelano, Diosdado Cabello. "Finora, e sottolineo finora, ci sono 100 morti, 100, e un numero simile di feriti - ha detto durante la trasmissione settimanale sulla tv pubblica -. L'attacco contro il nostro Paese è stato terribile". 