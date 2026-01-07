Il Venezuela avvia negoziati con gli Usa sul petrolio

Il Venezuela ha avviato ufficialmente un negoziato con gli Stati Uniti sulla fornitura di petrolio. Lo riferisce un comunicato della compagnia energetica statale Petroleos de Venezuela S.A (Pdvsa). "Questo processo - si legge nella nota - si svolge secondo accordi simili a quelli in vigore con aziende internazionali, come Chevron, e si basa su una transazione strettamente commerciale, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e reciproco vantaggio".