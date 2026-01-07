Il Venezuela avvia negoziati con gli Usa sul petrolio

Venezuela, la mappa dei pozzi di petrolio
Ne dà notizia la compagnia statale Pdvsa in una nota: "Transazione nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e reciproco vantaggio"
Il Venezuela ha avviato ufficialmente un negoziato con gli Stati Uniti sulla fornitura di petrolio. Lo riferisce un comunicato della compagnia energetica statale Petroleos de Venezuela S.A (Pdvsa). "Questo processo - si legge nella nota - si svolge secondo accordi simili a quelli in vigore con aziende internazionali, come Chevron, e si basa su una transazione strettamente commerciale, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e reciproco vantaggio".
Il comunicato ufficiale della compagnia non precisa l'entità della fornitura in discussione e parla genericamente di "vendita di volumi di petrolio nel quadro delle relazioni commerciali esistenti tra i due Paesi". Il comunicato conclude affermando che "Pdvsa ribadisce il suo impegno di continuare a costruire alleanze che favoriscano lo sviluppo nazionale a favore del popolo venezuelano e che contribuiscano alla stabilità energetica globale".