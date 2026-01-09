Venezuela, liberato l'italiano Biagio Pilieri

C'è anche il giornalista e politico italiano Biagio Pilieri fra i detenuti politici rilasciati nella notte italiana delle autorità di Caracas. Lo scrive il quotidiano venezuelano Nacional. Pilieri, 60 anni, che ha il doppio passaporto, era stato arrestato nell'agosto del 2024 come oppositore del regime di Maduro ed era detenuto nell'Helicoide, uno dei carceri più duri del Venezuela. Prima di Pilieri era stato scarcerato anche l'imprenditore italiano Luigi Gasperini. Le autorità venezuelane non hanno fornito un elenco di nominativi e si auspica la liberazione di altri italiani fra cui il cooperante Alberto Trentini.



