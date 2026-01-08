Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
la notizia

Il Venezuela libera l'italiano Luigi Gasperin

08 Gen 2026 - 21:37
© Afp

© Afp

Il Venezuela avrebbe liberato almeno un italiano che era detenuto nelle carceri del Paese. Si tratterebbe, secondo quanto si apprende da più fonti qualificate, dell'imprenditore settantenne Luigi Gasperin. Sull'eventuale liberazione di altri italiani, sempre secondo quanto si apprende, si attende il completamento delle procedure.

venezuela