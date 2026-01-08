Il Venezuela libera l'italiano Luigi Gasperin

© Afp
Il Venezuela avrebbe liberato almeno un italiano che era detenuto nelle carceri del Paese. Si tratterebbe, secondo quanto si apprende da più fonti qualificate, dell'imprenditore settantenne Luigi Gasperin. Sull'eventuale liberazione di altri italiani, sempre secondo quanto si apprende, si attende il completamento delle procedure.
