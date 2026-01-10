Giuseppe Giofrè e il palco con Jennifer Lopez: "Ho realizzato un sogno"

Ospite a "Verissimo" il ballerino ex allievo della scuola di "Amici": "Trasmette una grande energia"
© Da video
Nel salotto di "Verissimo" il ballerino Giuseppe Giofrè ripercorre una carriera artistica, nata tra i banchi della scuola di "Amici", che in pochi anni lo ha portato a collaborare con star della musica internazionale, su tutte Jennifer Lopez.
"J.Lo è una donna che amo molto, ci vogliamo bene e tra noi c'è fiducia", spiega il coreografo che confida l'emozione di aver condiviso il palco insieme nei tour mondiali: "Trasmette una bella energia". Giofrè aggiunge come il lavoro negli Usa sia la realizzazione di un sogno coltivato fin dall'adolescenza vissuta in Calabria.
Nonostante la distanza, Giuseppe Giofrè racconta l'affetto e il legame solido che conserva con la sua famiglia e in particolare con la mamma, Rossella, ospite in studio. "Ho realizzato questo sogno grazie ai sacrifici che hanno fatto i miei genitori", dice l'ex allievo della scuola di Maria De Filippi che poi racconta un aneddoto: "Ricordo che da piccolo mio papà non era tanto convinto e mia mamma nascondeva i soldi sotto il cuscino per pagarmi gli stage".