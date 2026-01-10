Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
A "Verissimo"

Giuseppe Giofrè e il palco con Jennifer Lopez: "Ho realizzato un sogno"

Ospite a "Verissimo" il ballerino ex allievo della scuola di "Amici": "Trasmette una grande energia"

10 Gen 2026 - 19:15
© Da video

© Da video

Nel salotto di "Verissimo" il ballerino Giuseppe Giofrè ripercorre una carriera artistica, nata tra i banchi della scuola di "Amici", che in pochi anni lo ha portato a collaborare con star della musica internazionale, su tutte Jennifer Lopez

"J.Lo è una donna che amo molto, ci vogliamo bene e tra noi c'è fiducia", spiega il coreografo che confida l'emozione di aver condiviso il palco insieme nei tour mondiali: "Trasmette una bella energia". Giofrè aggiunge come il lavoro negli Usa sia la realizzazione di un sogno coltivato fin dall'adolescenza vissuta in Calabria. 

Leggi anche

Mariana Rodriguez sulla situazione in Venezuela: "Dopo anni di dittatura vediamo una luce"

Raffaella Fico, dall'amore con Armando Izzo alla perdita del loro figlio

Nonostante la distanza, Giuseppe Giofrè racconta l'affetto e il legame solido che conserva con la sua famiglia e in particolare con la mamma, Rossella, ospite in studio. "Ho realizzato questo sogno grazie ai sacrifici che hanno fatto i miei genitori", dice l'ex allievo della scuola di Maria De Filippi che poi racconta un aneddoto: "Ricordo che da piccolo mio papà non era tanto convinto e mia mamma nascondeva i soldi sotto il cuscino per pagarmi gli stage".

giuseppe giofre
jennifer lopez
verissimo