Giuseppe Giofrè e il palco con Jennifer Lopez: "Ho realizzato un sogno"

Nonostante la distanza, Giuseppe Giofrè racconta l'affetto e il legame solido che conserva con la sua famiglia e in particolare con la mamma, Rossella, ospite in studio. "Ho realizzato questo sogno grazie ai sacrifici che hanno fatto i miei genitori", dice l'ex allievo della scuola di Maria De Filippi che poi racconta un aneddoto: "Ricordo che da piccolo mio papà non era tanto convinto e mia mamma nascondeva i soldi sotto il cuscino per pagarmi gli stage".