"Uomini e Donne", Mario Lenti: "Sposerei Gemma Galgani come amica"

Ospite a "Verissimo" Mario Lenti chiarisce i suoi rapporti con la dama Gemma Galgani conosciuta negli studi di "Uomini e Donne". "La vedo presa, forse si è innamorata ma a me lei piace come amica, il sentimento d'amore è un'altra cosa", dice il cavaliere salentino tra i protagonisti dell'edizione in corso del dating show di Maria De Filippi.