"Uomini e Donne", Mario Lenti: "Sposerei Gemma Galgani come amica"

Ospite a "Verissimo" il cavaliere del dating show di Maria De Filippi: "Il sentimento d'amore è altra cosa"
© Da video
Ospite a "Verissimo" Mario Lenti chiarisce i suoi rapporti con la dama Gemma Galgani conosciuta negli studi di "Uomini e Donne". "La vedo presa, forse si è innamorata ma a me lei piace come amica, il sentimento d'amore è un'altra cosa", dice il cavaliere salentino tra i protagonisti dell'edizione in corso del dating show di Maria De Filippi.
"Gemma soffre ma io non so trovare una medicina", aggiunge Lenti che spiega di aver provato in vari modi con toni più o meno bruschi di farle capire i sentimenti che prova. "Mi fa tenerezza e non vorrei che rimanesse male tutte le volte che mi guarda anche quando arrivano nuove persone per conoscerla", afferma il cavaliere del parterre.
Poi Mario Lenti lancia un appello direttamente alla conduttrice. "Se Maria De Filippi facesse un programma basato sull'amicizia io sposerei Gemma", dice il 72enne che poi aggiunge: "Ha tante caratteristiche positive, con lei si può parlare di tutto, l'abbraccerei sempre".