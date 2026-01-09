"Zelig" compie 30 anni e torna su Canale 5 con i comici che hanno fatto la storia

Lo show comico diretto da Gino e Michele e Giancarlo Bozzo di nuovo in prima serata con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada
© Da video
"Zelig" torna su Canale 5 per un anniversario importante: trent'anni di risate che hanno rivoluzionato la comicità e l'intrattenimento televisivo. Il programma festeggia questo traguardo con una nuova edizione che vedrà un cast stellare, in cui spiccheranno: Aldo Giovanni e Giacomo, Mr Forest, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Teresa Mannino, Katia Follesa e Valeria Graci, Ale e Franz e Cochi.
Nato nel 1996, "Zelig" è il programma comico più longevo in Italia: 150 puntate in prima serata, 120 in seconda serata, oltre 500 ore di registrazione e più di 200 comici passati sul palco. Il comic show più longevo della televisione italiana, firmato Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, festeggia con un evento speciale: "Zelig 30".
Quattro puntate, da lunedì 12 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5, con al timone la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada e sul palco super star della comicità italiana - Aldo Giovanni e Giacomo, Mr Forest, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Teresa Mannino, Katia Follesa, Valeria Graci, Ale e Franz, Cochi Ponzoni - accompagnati dalle band che hanno fatto la storia del programma. Da quella di Roy Paci e gli Aretuska, fino a Elio e le Storie Tese e Paolo Jannacci band con la partecipazione di Cochi Ponzoni. Con loro, dallo Studio 20 di Cologno Monzese, altri grandi comici i cui nomi sono legati a "Zelig", che ruoteranno nel corso delle puntate, tra cui Max Angioni, Anna Maria Barbera, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Vincenzo Comunale, Giuseppe Giacobazzi, Maurizio Lastrico, Paolo Migone, Leonardo Manera, gli Oblivion, Antonio Ornano.
"Zelig 30" celebrerà la storia della trasmissione che ha conquistato negli anni 4 Telegatti e 4 Oscar TV. Nato nel 1996 con il debutto in seconda serata su Italia 1, la trasmissione televisiva è "figlia" di "Buon compleanno Zelig", un doppio appuntamento che celebrava a sua volta i 10 anni di attività del locale-cabaret milanese sorto nel 1986 in viale Monza 140, a Milano.
Nel corso del programma, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, alternando chiacchierate e battute con gli ospiti a preziosi filmati d'archivio, guideranno il pubblico lungo un percorso della risata e della memoria, senza soluzione di continuità, per poi lasciare il palcoscenico agli stessi artisti con i loro numeri storici dal vivo. Le orchestre e i musicisti che hanno contribuito a fare la storia di "Zelig" - Roy Paci, Elio e le Storie Tese, Paolo Jannacci band - si alterneranno sul palco di settimana in settimana, interpretando le sigle storiche delle diverse edizioni del programma, coinvolgendo gli stessi conduttori e proponendo interventi musicali inusuali. Protagonisti musicali saranno anche i conduttori in mini musical di tre minuti ideati da Rocco Tanica, veri e propri momenti cult.