"Zelig" compie 30 anni e torna su Canale 5 con i comici che hanno fatto la storia

Nel corso del programma, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, alternando chiacchierate e battute con gli ospiti a preziosi filmati d'archivio, guideranno il pubblico lungo un percorso della risata e della memoria, senza soluzione di continuità, per poi lasciare il palcoscenico agli stessi artisti con i loro numeri storici dal vivo. Le orchestre e i musicisti che hanno contribuito a fare la storia di "Zelig" - Roy Paci, Elio e le Storie Tese, Paolo Jannacci band - si alterneranno sul palco di settimana in settimana, interpretando le sigle storiche delle diverse edizioni del programma, coinvolgendo gli stessi conduttori e proponendo interventi musicali inusuali. Protagonisti musicali saranno anche i conduttori in mini musical di tre minuti ideati da Rocco Tanica, veri e propri momenti cult.