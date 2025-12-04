Alessandra Amoroso torna in tv dopo la nascita di Penny: l'esibizione con Gigi D’Alessio

© Da video
Alessandra Amoroso torna in tv dopo la nascita della figlia Penny. La cantante è diventata mamma per la prima volta lo scorso settembre, quando è nata la piccola Penelope, nata dall'amore col compagno Valerio Pastore. Dopo un'estate in cui non si è mai fermata, nonostante il pancione, e in cui è stata protagonista con la hit "Serenata" insieme a Serena Brancale, Alessandra Amoroso si è presa qualche settimana di pausa proprio per dedicarsi completamente alle ultime settimane di gravidanza.
Nonostante le polemiche di questi giorni per lo scatto rubato, Amoroso è riapparsa nel programma di Canale 5 "Gigi e Vanessa Insieme" in cui ha sfoggiato un nuovo look. La cantante si è esibita prima con il padrone di casa, in duetto sulle note di "Cuore malato", per poi cantare una delle sue canzoni più iconiche: "Comunque andare".
Poi, nella seconda parte di trasmissione, Gigi D'Alessio e Alessandra Amoroso hanno cantato "Acqua e sale". Durante l'esibizione, però, ad accompagnarli hanno avuto una corista d'eccezione, Vanessa Incontrada. Un'esibizione che è stata interrotta proprio dall'interpretazione della conduttrice che ha provato più volte a intrufolarsi tra le coriste.