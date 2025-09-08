Logo Tgcom24
Alessandra Amoroso è diventata mamma, è nata Penelope

Il parto sarebbe avvenuto domenica 7 settembre a Roma

08 Set 2025 - 17:11
© Instagram

© Instagram

Fiocco rosa per Alessandra Amoroso che secondo indiscrezioni sarebbe diventata mamma. La cantante salentina avrebbe dato il benvenuto alla piccolo Penelope, già soprannominata Penny, a Roma, nonostante non ci siano ancora conferme ufficiali. Anche sei in gravidanza, la Amoroso ha proseguito il suo tour estivo fino a poche settimane fa, prima dell'interruzione in vista del parto.

Alessandra Amoroso, il racconto della gravidanza di "Penny"

Durante un concerto ad Asti a fine luglio Alessandra Amoroso ha dovuto fermarsi un momento perché la bimba scalciava dentro la pancia. Dal palco ha spiegato al pubblico: “Posso raccontare quello che succede? Già io sono rimbecillita... probabilmente le mamme mi sapranno dire meglio. Di solito, quando canto, non la sento mai. Sarà che il movimento che faccio, la culla. E poi la sera lo so io che concerti. Invece adesso avevo la mano sulla pancia e mi ha dato una botta - le parole di Alessandra Amoroso, gioiosa come non mai -. E ho perso il filo, come si è visto. Per due volte”.

L'annuncio della gravidanza

  A metà marzo l'ex vincitrice di "Amici" ha annunciato di aspettare da Valerio Pastore la sua prima figlia, Penelope. Dopo settimane di rumor è stata la stessa cantante salentina a dare la notizia sui suoi canali social dove ha pubblicato uno scatto completamente in ombra, in cui si vede la sua silhouette e quella del compagno che le bacia il pancino: "Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella…e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!", aveva scritto, svelando anche il nome e il periodo indicativo della nascita del bebè: "Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia… Settembre è vicino". 

La proposta di matrimonio

  A inizio agosto è arrivata la proposta di matrimonio da parte di Valerio Pastore, come documentato da un filmato condiviso sui social da Salento News, è avvenuta, a sorpresa, dietro le quinte al termine del concerto di Alessandra Amoroso nella sua Lecce. Un momento magico condiviso "solo" da alcuni amici, parenti, qualche fan e qualche fotografo, durante il quale Valerio, dopo averle regalato un mazzo di fiori, si è inginocchiato davanti ad Alessandra e le ha chiesto di diventare sua moglie dandole l'anello.

Una coppia lontana dai riflettori

  Alessandra e Valerio sarebbero una coppia da circa due anni, ma pochissimi sono gli scatti rubati che li ritraggono insieme e poche le informazioni che li riguardano. Schivi e molto attenti a restare lontani dai riflettori i due hanno vissuto finora la loro love story tenendo alla larga paparazzi e gossip. 

