Alessandra Amoroso è diventata mamma, è nata Penelope

Durante un concerto ad Asti a fine luglio Alessandra Amoroso ha dovuto fermarsi un momento perché la bimba scalciava dentro la pancia. Dal palco ha spiegato al pubblico: “Posso raccontare quello che succede? Già io sono rimbecillita... probabilmente le mamme mi sapranno dire meglio. Di solito, quando canto, non la sento mai. Sarà che il movimento che faccio, la culla. E poi la sera lo so io che concerti. Invece adesso avevo la mano sulla pancia e mi ha dato una botta - le parole di Alessandra Amoroso, gioiosa come non mai -. E ho perso il filo, come si è visto. Per due volte”.