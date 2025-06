A cambiarle la prospettiva è stata anche la gravidanza, con un pancione che sfoggia con orgogli anche sul palco dove "sgambetto come una pazza", su tacco 12. "Sento di essere in uno stato di grazia totale. Per fortuna sto bene e lo posso fare. So anche che la mia è una condizione da privilegiata, perché la gravidanza e la maternità per molte donne coincidono con la perdita del lavoro o con la necessità di scegliere tra carriera e famiglia. Per questo anche sul palco cerco di dare voce a tutte le donne che non sono tutelate e sostenute da società e istituzioni", ha sottolineato ancora Alessandra Amoroso, che a Caracalla - con il live che diventerà anche uno speciale in autunno inoltrato su Canale 5 - oltre al suo fedele pubblico, la Big Family che la sostiene da 15 anni, da quando uscì da Amici ("ma oggi i talent sono totalmente cambiati, le aspettative sui ragazzi sono troppo grandi, bisogna dare loro la possibilità di essere se stessi"), ha voluto accanto a sé "gli amici che mi sono stati vicini nell'ultimo periodo". Da Gigi D'Alessio a BigMama, da Fiorella Mannoia a Giorgio Panariello, passando per Serena Brancale e Annalisa. Insieme a loro ha affrontato anche il tema dei diritti gender, della pace negata in alcune parti del mondo, della violenza di genere. "Uso il mio palco per far arrivare i messaggi in cui credo".