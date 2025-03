Alessandra Amoroso ha cominciato la sua carriera di cantante nel 2009 grazie alla partecipazione e alla vittoria dell'ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Finora ha pubblicato nove album, di cui sette in studio, esordendo sette volte alla prima posizione della classifica FIMI Album, e numerosi singoli, divenendo la terza cantante lanciata da un talent show italiano ad aver venduto più copie certificate dalla FIMI, con 3 milioni di unità a dicembre 2023.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto undici SEAT Music Awards per le sue vendite, due MTV Awards, due Power Hits Estate e due MTV Europe Music Awards, nelle categorie miglior artista dell'Europa meridionale e miglior artista italiana. Ha inoltre ricevuto altre candidature ai World Music Award, ai TRL Awards e ai Nickelodeon Kids' Choice Awards oltre ad aver presenziato a Los Angeles come portavoce italiana per spotify egual.

Dopo il nono posto il Festival di Sanremo del 2024 con il brano "Fino a qui", è tornata sul palco dell’Ariston quest’anno per esibirsi in duetto con Serena Brancale sulle note di "If I Ain’t Got You" di Alicia Keys.