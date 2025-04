Alessandra Amoroso torna con il singolo "Cose stupide"

Dopo Elodie, che si è messa in croce nel nuovo disco, anche Alessandra Amoroso è pronta per far ascoltare nuova musica. Il 4 aprile esce infatti "Cose Stupide", il nuovo singolo della cantante salentina. Il brano affronta in modo diretto e sincero la complessità di una relazione tormentata, perennemente in bilico tra desiderio e disillusione. Scritto da Pietro Celona, Daniele Fossatelli e Leonardo Zaccaria, e prodotto da Celo, "Cose Stupide" è un midtempo che, pur mantenendo un ritmo leggero e coinvolgente, esplora le sfumature di un sentimento da vivere a tutto tondo, concedendosi la possibilità di sbagliare e soffrire.